Патрушеву неизвестно о причастности спецслужб к делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что не знает о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста Ивана Голунова. Однако если они нарушили закон, то должны быть наказаны, подчеркнул он.

"У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты. Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание", – цитирует Патрушева РИА Новости.

6 июня корреспондента издания "Медуза" задержали на Цветном бульваре. Полиция сообщила, при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Наркотики обнаружили и у журналиста дома.

Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

11 июня уголовное преследование прекратили, а обвинения сняли. Причиной стала недоказанность участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки они отстранены от службы.

Кроме того, Колокольцев решил ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от должности ответственных за дело Голунова. Глава государства рассмотрит это ходатайство.

Сам Голунов после того, как его отпустили, сказал, что ему нужно прийти в себя. Показаний на задержавших его полицейских журналист пока не давал. Но он подчеркнул, что будет помогать следствию. Помимо этого, Голунов отметил, что продолжит свою деятельность.

На 16 июня столичные власти согласовали акцию в его поддержку. Мероприятие будет проходить на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00.