Глава Союза журналистов Москвы прокомментировал снятие обвинений с Голунова

Председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев прокомментировал Москве 24 прекращение уголовного преследования журналиста Ивана Голунова.
"Я считаю, что это большая победа гражданского общества. Это говорит о его зрелости в России. Мы также говорим о единстве журналистского сообщества, которое сумело показать свою силу, зрелость и настойчивость в решении этого вопроса", – заявил он.
По словам Гусева, "следует выразить благодарность главе МВД Владимиру Колокольцеву". "На мой взгляд, он сумел принять быстрое решение, отменив это дело", – пояснил председатель Союза журналистов Москвы.
Ранее полиция прекратила уголовное преследование журналиста Ивана Голунова. Корреспондента "Медузы" освободят из-под домашнего ареста 11 июня, обвинения с него сняты. Поводом для прекращения уголовного преследования стала недоказанность участия журналиста в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
По его словам, материалы расследования из МВД направлены в СК для оценки действий полицейских при задержании Голунова. На время проверки, как заявил Колокольцев, сотрудники полиции отстранены от службы.
Кроме того, министр заявил, что попросит президента об отставке генералов полиции, занимающихся делом Голунова. Речь идет о начальнике УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрее Пучкове и начальнике Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрии Девяткине.
Голунова задержали 6 июня. При досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Сообщалось, что наркотики обнаружили и у него дома.
Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест на два месяца. Сам журналист все обвинения отрицал, утверждая, что наркотики ему подкинули.
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