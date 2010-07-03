Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев обратился в мэрию с предложением провести акцию в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова 16 июня.

Ранее на страницах "Московского комсомольца" появилось заявление Павла Гусева, который является главредом этого издания, с предложением организаторам марша в поддержку Голунова в День России отказаться от этой идеи, так как их позиция "не может быть поддержана и разделена всеми искренне сочувствующими делу свободы и гражданского общества России".

"С тревогой наблюдаем за подготовкой к несанкционированному шествию. Призывы выходить на несанкционированные акции являются пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество", – говорится в заявлении Гусева.

В нем отмечается, что "в комиссию СПЧ по свободе информации и правам журналистов не обращался никто из организаторов шествия", но "вместе с тем мы считаем необходимым проводить мирные, публичные, массовые акции в поддержку Ивана Голунова, свободу слова в России".

"Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года. Обращаемся ко всем заинтересованным лицам с призывом провести общую акцию протеста и властям России не препятствовать проведению таких мероприятий. Давайте объединяться", – говорится в заявлении, подписанном Гусевым как председателем Союза журналистов Москвы, членом СПЧ.

Как сообщил Гусев, свое обращение он отправил в столичную мэрию.

"Я свое заявление как председатель Союза журналистов и глава комиссии СПЧ по правам журналистов отослал в мэрию, я надеюсь, что она поддержит. Пока ответа от них нет, но, я думаю, что они пойдут навстречу Союзу журналистов", – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что решение о проведении маршей в поддержку корреспондента остается прерогативой городских властей. Однако, по его словам, массовые акции 12 июня могут помешать праздничной атмосфере в День России.

Кроме того, он подчеркнул, что Кремль поддерживает предложение провести пресс-конференцию МВД по делу. Любой диалог приветствуется, заявил Песков.

Корреспондента издания "Медуза" задержали в центре Москвы 6 июня. При личном досмотре у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. Наркотики обнаружили и дома.

Полиция опубликовала несколько фото, связанных с делом Голунова и обыском в его квартире. Однако оказалось, что лишь одно из девяти фото сделали в квартире журналиста. Остальные же относятся к другому делу. В МВД в связи с этим организовали проверку.

Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест на два месяца, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.

Защита решение обжаловала. 14 июня Мосгорсуд проверит его законность.

Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули. На допросе журналист заявил, что в наркодиспансере он потребовал адвоката. Но полицейские стали тянуть его за руки. Когда корреспондент упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из правоохранителей ударил его в лицо кулаком.

В полиции это опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Голунову надели датчик, обеспечивающий сигнал по всему миру

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждал, что после задержания полицейские не провели процедуру смыва с рук. Благодаря ей устанавливается контакт подозреваемого с наркотиками, уточнил он.

В московской полиции рассказали, что Голунова направили на медосвидетельствование. Там у него отобрали биологические жидкости, а сделать срезы ногтевых пластин он отказался.

Внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн подтвердил, что следов наркотиков в моче корреспондента не выявлено. В МВД позднее констатировали, что на пакетах с наркотиками, которые относятся к делу Голунова, выявили образцы ДНК нескольких человек.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена изучить документы по делу и обратиться в прокуратуру. На связь с ней выходила адвокат корреспондента Ольга Динзе. По мнению самой Москальковой, Голунову можно было избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева взяла ситуацию под контроль. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по городу направил СПЧ.

Расследование по просьбе Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД, о контроле за делом заявила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков отметил, что лично изучит дело. В Совфеде тоже планируют держать дело на контроле, сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.