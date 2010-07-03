На прямой линии могут прозвучать вопросы по Голунову – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ситуацию с журналистом Иваном Голуновым могут обсудить во время прямой линии с Владимиром Путиным, если она останется актуальной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Решение о проведении маршей в поддержку корреспондента остается прерогативой городских властей, уточнил он. Однако, по словам пресс-секретаря, массовые акции 12 июня могут помешать праздничной атмосфере в День России.

"Завтра все-таки выходной день, завтра День России, и поэтому, конечно, представляется, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю: это вопрос городских властей", – цитирует его "Интерфакс".

Песков добавил, что главе государства известно об акции российских газет в поддержку Голунова. Он также в курсе расследования по делу.

"Президенту докладывалось об этих акциях солидарности. И сам он, разумеется, просматривает газеты. Поэтому он в курсе этого дела и в курсе происходящего", – объяснил пресс-секретарь.

Кроме того, он сказал, что Кремль поддерживает предложение провести пресс-конференцию МВД по делу. Любой диалог приветствуется, подчеркнул Песков. В то же время он отметил, что следствие – это не публичное мероприятие. К этому факту нужно относиться с пониманием, считает пресс-секретарь.

"Невозможно проводить следствие полностью в публичном режиме. Хотя именно у этого дела, с учетом его резонансности и неизвестных нюансов, конечно, здесь есть необходимость в том, чтобы ответы на имеющиеся вопросы были предоставлены", – заключил он.

Журналиста издания "Медуза" задержали в центре столицы 6 июня. В МВД заявили, что при личном досмотре у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. Наркотики обнаружили и дома.

Полиция опубликовала несколько снимков, связанных с делом Голунова и обыском в его квартире. Однако оказалось, что лишь одно из девяти фото сделали в квартире корреспондента. Остальные же связаны с другим делом. После обнародования этих фотографий в МВД началась служебная проверка.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. 8 июня журналиста поместили под домашний арест на два месяца. Следствие же настаивало на заключении под стражу. Защита решение обжаловала.

Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули. На допросе корреспондент сказал, что в наркодиспансере он потребовал адвоката. Но полицейские стали тянуть его за руки. Когда журналист упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из правоохранителей ударил его в лицо кулаком.

В полиции это опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии не обнаружили следов побоев на его лице и теле. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков полагают, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Голунову надели датчик, обеспечивающий сигнал по всему миру

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждал, что после задержания полицейские не провели процедуру смыва с рук. Благодаря ей устанавливается контакт подозреваемого с наркотиками, уточнил он.

В московской полиции рассказали, что Голунова направили на медосвидетельствование. Там у него отобрали биологические жидкости, а сделать срезы ногтевых пластин он отказался.

Внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн подтвердил, что следов наркотиков в моче корреспондента не выявлено. В МВД позднее констатировали, что на пакетах с наркотиками, которые относятся к делу Голунова, выявили образцы ДНК нескольких человек.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена изучить документы по делу и обратиться в прокуратуру. На связь с ней выходила адвокат корреспондента Ольга Динзе. По мнению самой Москальковой, Голунову можно было избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева взяла ситуацию под контроль. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по городу направил СПЧ.

Расследование по просьбе Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД, о контроле за делом заявила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков отметил, что лично изучит дело.