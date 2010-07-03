Защита Голунова обжаловала домашний арест

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова, у которого нашли наркотики, обжаловала домашний арест. Об этом Агентству "Москва" сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что обсудила резонансное дело с генпрокурором РФ Юрием Чайкой. Тот пообещал ей, что дело будет вестись под строгим контролем генпрокуратуры и его лично. Матвиенко не исключила, что Совфед сформулирует свою позицию, назвав дело Ивана Голунова "очень нехорошей историей".

Журналиста задержали в центре столицы 6 июня. В МВД сообщили, что при личном досмотре у него обнаружили около 4 граммов метилэфедрона. Были обнародованы несколько снимков, которые якобы имели отношение к делу Голунова и обыску в его квартире.

Некоторое время спустя в МВД уточнили, что лишь одно из девяти фото было сделано в квартире журналиста, а остальные – в другом месте "в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков".

Силовики заявили, что Голунов может быть связан с этой группой. Сейчас полиция проводит служебную проверку после публикации этих фотографий.

Затем в МВД сообщили, что по месту проживания журналиста нашли 5 граммов кокаина. Было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули. Вечером 8 июня Никулинский районный суд поместил журналиста под домашний арест на два месяца.

По словам внештатного специалиста-нарколога Минздрава Евгения Брюна, следов наркотиков в моче не выявлено. Позже в МВД сообщили, что на пакетах с наркотиками, которые относятся к делу Голунова, нашли образцы ДНК нескольких человек.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждал, что после задержания сотрудники полиции не провели процедуру смыва с рук. Благодаря ей устанавливается контакт подозреваемого с наркотиками.

В московской полиции сообщили, что Голунова направили на медосвидетельствование. Там у него отобрали биологические жидкости, сделать срезы ногтевых пластин он отказался.

Сам журналист на допросе пояснил, что в наркодиспансере он потребовал адвоката. Но полицейские стали тянуть его за руки. Когда корреспондент упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из правоохранителей ударил его в лицо кулаком.

В полиции это опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии не обнаружили следов побоев на его лице и теле. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков полагают, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.