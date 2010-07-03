Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста Голунова 14 июня

Мосгорсуд 14 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты на домашний арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова, у которого сотрудники полиции нашли наркотики. Начало заседания – в 11:00, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Никулинского районного суда столицы.
Журналиста задержали в центре столицы 6 июня. В МВД сообщили, что при личном досмотре у него обнаружили около 4 граммов метилэфедрона. По месту проживания журналиста нашли еще 5 граммов кокаина.
Было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули. Вечером 8 июня Никулинский районный суд поместил журналиста под домашний арест на два месяца. 11 июня защита обжаловала решение суда.
Проведенная экспертиза показала, что следов наркотиков в моче журналиста нет. На пакетах с наркотиками, которые относятся к делу Голунова, нашли образцы ДНК нескольких человек.
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждал, что после задержания сотрудники полиции не провели процедуру смыва с рук. Благодаря ей устанавливается контакт подозреваемого с наркотиками.
В московской полиции сообщили, что Голунова направили на медосвидетельствование. Там у него отобрали биологические жидкости, сделать срезы ногтевых пластин он отказался.
На допросе Голунов сообщил о применении в отношении него физической силы, в полиции это опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии не обнаружили следов побоев на его лице и теле.
Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков полагают, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.
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