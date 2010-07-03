Путин рассмотрит ходатайство об увольнении генералов МВД в связи с делом Голунова

Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов МВД в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Более конкретные сроки он не уточнил, передает ТАСС.
"Ходатайство будет рассмотрено своевременно", – заключил пресс-секретарь.
Ранее глава МВД Колокольцев решил ходатайствовать перед президентом об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова – начальника УВД по ЗАО Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении корреспондента, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.
Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста
6 июня журналиста задержали на Цветном бульваре. При досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Наркотики обнаружили и у журналиста дома.
Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.
11 июня уголовное преследование прекращено. Обвинения с корреспондента сняты. Поводом стала недоказанность участия в совершении преступления, заявил Колокольцев. Тогда же он объявил о своих планах по ходатайству.
Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки они отстранены от службы.
Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД. Он подчеркнул, что расследование должны продолжить также беспристрастно.
Полиция начала служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу. Один из снимков на сайте МВД был сделан в ходе обыске в квартире журналиста, остальные же относятся к другому расследованию.
Сам Голунов после того, как его отпустили, сказал, что ему нужно прийти в себя. По словам корреспондента, он не верит в освобождение.
Показаний на задержавших его полицейских журналист пока не давал. Но он подчеркнул, что будет помогать следствию. Кроме того, Голунов отметил, что продолжит заниматься своей деятельностью.
После громкого дела в Госдуме решили смягчить наказание за хранение наркотиков. МВД и Верховный суд уже одобрили этот проект.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.