Путин рассмотрит ходатайство об увольнении генералов МВД в связи с делом Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов МВД в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Более конкретные сроки он не уточнил, передает ТАСС.

"Ходатайство будет рассмотрено своевременно", – заключил пресс-секретарь.

Ранее глава МВД Колокольцев решил ходатайствовать перед президентом об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова – начальника УВД по ЗАО Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении корреспондента, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста



6 июня журналиста задержали на Цветном бульваре. При досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Наркотики обнаружили и у журналиста дома.

Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

11 июня уголовное преследование прекращено. Обвинения с корреспондента сняты. Поводом стала недоказанность участия в совершении преступления, заявил Колокольцев. Тогда же он объявил о своих планах по ходатайству.

Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки они отстранены от службы.

Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД. Он подчеркнул, что расследование должны продолжить также беспристрастно.

Полиция начала служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу. Один из снимков на сайте МВД был сделан в ходе обыске в квартире журналиста, остальные же относятся к другому расследованию.

Сам Голунов после того, как его отпустили, сказал, что ему нужно прийти в себя. По словам корреспондента, он не верит в освобождение.

Показаний на задержавших его полицейских журналист пока не давал. Но он подчеркнул, что будет помогать следствию. Кроме того, Голунов отметил, что продолжит заниматься своей деятельностью.

После громкого дела в Госдуме решили смягчить наказание за хранение наркотиков. МВД и Верховный суд уже одобрили этот проект.