В Госдуме решили смягчить наказание за хранение наркотиков

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Совет Федерации проанализирует информацию о применении статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств" после дела Голунова. Сенаторы слышат запрос на изменения в этой сфере, заявил член Совфеда Андрей Клишас. Госдума, в свою очередь, разработала поправки в статью 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Николая Брыкина.

Уточняется, что МВД и Верховный суд поддержали проект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, отзывы от них уже поступили в парламент. Поправки вводятся для того, чтобы люди, больные наркоманией, не наказывались на равных с распространителями наркотиков.

"Одно из первых предложений, которые мы рассмотрели, смягчение наказания по частям второй и третьей статьи 228 УК РФ, которая касается случаев приобретения наркотиков не для перепродажи, когда следствие установило, что наркотики использовал человек для себя, что он просто болен (наркоманией), мы на рабочей группе согласились с этим", – сказал Брыкин.

Полиция 11 июня прекратила уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Его освободят из-под домашнего ареста 11 июня, обвинения с него сняты. Поводом для прекращения уголовного преследования стала недоказанность участия Голунова в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Министр также попросит президента РФ об отставке генералов полиции, которые занимались делом Голунова. Речь идет о начальнике УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрее Пучкове и начальнике Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрии Девяткине.



Заявление главы МВД по делу Ивана Голунова

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. При досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон. Позже наркотики обнаружили и у него дома.

Было возбуждено уголовное дело, журналиста первоначально поместили под домашний арест на два месяца. Голунов на допросе рассказывал, что в наркодиспансере его ударил полицейский. По словам Голунова, он потребовал адвоката, а полицейские стали тянуть его за руки. Корреспондент упал и ударился головой, его тащили по полу, сотрудник полиции ударил его в лицо кулаком. В полиции это опровергли. В больнице при этом следов побоев не обнаружили.

Адвокат журналиста утверждал, что после задержания полиция не провела процедуру смыва с рук. В ГУ МВД по Москве опровергли это заявление. Полиция объявила о служебной проверке после публикации неверных фотографий по делу Голунова. Также сообщалось, что эксперты не нашли отпечатков пальцев Голунова на изъятых во время обыска в его квартире предметах, а на пакетиках с наркотиками были выявлены следы ДНК нескольких человек.

