Собянин прокомментировал решение по делу Голунова

Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
"Надо отдать должное ГУВД и МВД: в очень сжатые сроки и беспристрастно проведено расследование по делу Ивана Голунова. Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны", – написал он в микроблоге в Twitter.
Мэр подчеркнул, что расследование должны продолжить также беспристрастно. "Я уверен, что так и будет", – заключил он.
6 июня корреспондента "Медузы" задержали на Цветном бульваре. При досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Наркотики обнаружили и у журналиста дома.
Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест на два месяца.
11 июня уголовное преследование прекращено. Обвинения с корреспондента сняты. Поводом стала недоказанность участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Материалы расследования из МВД направлены в СК для оценки действий полицейских при задержании Голунова. На время проверки они отстранены от службы. Колокольцев решил ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от должности ответственных за дело Голунова.
Полиция также начала служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу. Один из снимков на сайте МВД был сделан в ходе обыске в квартире журналиста, остальные же относятся к другому расследованию.
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