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18:45

СК займется расследованием в отношении задержавших Голунова полицейских

суды общество

18:45

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следственный комитет проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД в отношении сотрудников полиции, которые были причастны к уголовному преследованию журналиста "Медузы" Ивана Голунова. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СК.

Ранее сообщалось, что полиция прекратила уголовное преследование Голунова. Его освободят из-под домашнего ареста 11 июня, обвинения с него сняты.

Поводом для прекращения уголовного преследования стала недоказанность участия Голунова в совершении преступления. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Материалы расследования из МВД направлены в СК для оценки действий полицейских при задержании Голунова.

Кроме того, Колокольцев попросит президента РФ об отставке генералов полиции, которые занимались делом Голунова. Речь идет о начальнике УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрее Пучкове и начальнике Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрии Девяткине.

Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. При досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Затем экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Также наркотики обнаружили и у него дома.

Было возбуждено уголовное дело, журналиста поместили под домашний арест на два месяца. Сам Голунов на допросе рассказывал, что в наркодиспансере его ударил сотрудник полиции. По словам Голунова, он потребовал адвоката, а полицейские стали тянуть его за руки. Корреспондент упал и ударился головой, его тащили по полу, сотрудник полиции ударил его в лицо кулаком. В полиции это опровергли. В больнице при этом следов побоев не обнаружили.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждал, что после задержания полиция не провела процедуру смыва с рук. В ГУ МВД по Москве опровергли это заявление.

Также сообщалось, что полиция проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу Голунова. Один из снимков на сайте МВД был сделан в ходе обыска в квартире журналиста. Остальные фото относятся к другому расследованию.

Специалисты не нашли отпечатков пальцев Ивана Голунова на изъятых во время обыска в его квартире предметах. На пакетиках с наркотиками обнаружили следы ДНК нескольких человек.

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