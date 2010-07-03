Власти согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня

Столичные власти согласовали акцию в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова 16 июня на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ.
В правительство Москвы обратились председатель союза журналистов города Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. Они попросили провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 численностью до 20 тысяч человек. С учетом высокого общественного резонанса власти согласовали обращение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что решение о маршах остается прерогативой городских властей.
Корреспондента задержали 6 июня на Цветном бульваре. При досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Наркотики обнаружили и у него дома.
Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест на два месяца.
Полиция начала служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу. Один из снимков на сайте МВД был сделан в ходе обыске в квартире журналиста, остальные же относятся к другому расследованию.
11 июня уголовное преследование журналиста прекращено. Его освободят из-под домашнего ареста, обвинения с корреспондента сняты. Поводом стала недоказанность участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Материалы расследования из МВД направлены в СК для оценки действий полицейских при задержании Голунова. На время проверки они отстранены от службы.
Министр добавил, что попросит Владимира Путина об отставке генералов полиции, занимающихся делом Голунова. Речь идет о начальнике УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрее Пучкове и начальнике Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрии Девяткине.
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