Венедиктов опубликовал заявление департамента безопасности об акции 12 июня

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главред "Эха Москвы" опубликовал в телеграм-аккаунте заявление департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы по вопросу марша 12 июня в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Как отмечается в документе, организаторы несанкционированной акции не обращались в мэрию Москвы. Когда же чиновники сами вышли на них, чтобы обсудить вопросы безопасности людей на шествии, предложили формат дискуссии на одном из кабельных телеканалов.

Между тем, отмечает руководитель департамента Владимир Регнацкий, шествие по центру столицы с неопределенным числом участников, которое планируют организаторы в праздник, чревато проблемами в плане обеспечения безопасности.

Москва празднует День России, на улицах города проводится множество мероприятий с большим количеством участников и зрителей. Всего в городе организовано более 400 мест празднования, в том числе и по маршруту предполагаемого шествия. На улицах будет много горожан с детьми и гостей столицы. Среди них ожидаются и зарубежные, которых пригласили на праздник.

"Проведение несанкционированного шествия в такой день станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике. Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", – подчеркнул Регнацкий.

Он добавил, что эти обстоятельства вынуждают обратиться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования к гражданам, призывающим к участию в несанкционированном мероприятии.

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев обратился в мэрию с предложением провести акцию 16 июня. От марша 12 июня он призвал отказаться, так как позиция организаторов "не может быть поддержана и разделена всеми искренне сочувствующими делу свободы и гражданского общества России".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что решение о маршах остается прерогативой городских властей. Однако, по его словам, массовые акции 12 июня могут помешать праздничной атмосфере в День России.

Кроме того, Кремль поддержал инициативу провести пресс-конференцию МВД по делу. Любой диалог приветствуется, подчеркнул Песков.

Корреспондента издания "Медуза" задержали в центре Москвы 6 июня. При личном досмотре у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. Наркотики обнаружили и дома.

Полиция опубликовала несколько фото, связанных с делом Голунова и обыском в его квартире. Однако оказалось, что лишь одно из девяти фото сделали в квартире журналиста. Остальные же относятся к другому делу. В МВД в связи с этим организовали проверку.

Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест на два месяца. Защита решение обжаловала. 14 июня Мосгорсуд проверит его законность.

Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули. На допросе журналист заявил, что в наркодиспансере он потребовал адвоката. Но полицейские стали тянуть его за руки. Когда корреспондент упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из правоохранителей ударил его в лицо кулаком.

В полиции это опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Голунову надели датчик, обеспечивающий сигнал по всему миру

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждал, что после задержания полицейские не провели процедуру смыва с рук. Это позволяет установить контакт подозреваемого с наркотиками, уточнил он.

В московской полиции рассказали, что Голунова направили на медосвидетельствование. Там у него отобрали биологические жидкости, а сделать срезы ногтевых пластин он отказался.

Следов наркотиков в моче Голунова не выявлено. В МВД позднее констатировали, что на пакетах с наркотиками, которые относятся к делу журналиста, обнаружили образцы ДНК нескольких человек.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена изучить документы по делу и обратиться в прокуратуру. Московский омбудсмен Татьяна Потяева взяла ситуацию под контроль. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по городу направил СПЧ.

Расследование по просьбе Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД, о контроле за делом заявила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков отметил, что лично изучит дело. В Совфеде тоже собираются держать дело на контроле, сказала его председатель Валентина Матвиенко.