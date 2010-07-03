Власти Москвы призвали не участвовать в несогласованной акции в поддержку Голунова

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Столичные власти призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее состоялась встреча представителей правительства города с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову". Его хотели провести в среду в центре столицы.

Организаторов уведомили об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия. Регламент подготовки таких акций и ограниченное время для осуществления необходимых мер не позволяют обеспечить общественную безопасность в полном объеме.

"Просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", – заключили в департаменте.

Однако власти Москвы согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня.

6 июня корреспондента издания "Медуза" задержали на Цветном бульваре. Полиция сообщила, при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Наркотики обнаружили и у журналиста дома.

Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

11 июня уголовное преследование прекратили, а обвинения сняли. Причиной стала недоказанность участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки они отстранены от службы.

Кроме того, Колокольцев решил ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от должности ответственных за дело Голунова. Глава государства рассмотрит это ходатайство.

Полиция начала служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу. Один из снимков на сайте МВД был сделан в ходе обыске в квартире журналиста, остальные же относятся к другому расследованию.

Сам Голунов после того, как его отпустили, сказал, что ему нужно прийти в себя. Показаний на задержавших его полицейских журналист пока не давал. Но он подчеркнул, что будет помогать следствию. Помимо этого, Голунов отметил, что продолжит свою деятельность.