Митинг в поддержку Голунова 16 июня согласован в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова пройдет 16 июня в Москве, приняты необходимые меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"В правительство Москвы поступило уведомление от председателя Союза журналистов Москвы Павла Николаевича Гусева, председателя Союза журналистов России Владимира Геннадиевича Соловьева, журналиста и члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Екатерины Владимировны Винокуровой о проведении массового мероприятия в форме митинга в поддержку журналиста И. Голунова 16 июня 2019 года с 13:00 до 15:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, с установкой трибуны напротив дома 9, численностью до 20 тысяч человек. Указанное мероприятие согласовано органами исполнительной власти города Москвы. Приняты необходимые меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия", – говорится в сообщении.

Корреспондента издания "Медуза" задержали 6 июня на Цветном бульваре. Сотрудники полиции нашли наркотики в рюкзаке, а позже и дома у журналиста. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Уголовное дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 6 июня корреспондента издания "Медуза" задержали на Цветном бульваре. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело, а Голунова поместили под домашний арест.

11 июня уголовное преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления. Официальное заявление об этом сделал глава МВД Владимир Колокольцев.

Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки их отстранили от службы.

Сам журналист после освобождения заявил, что ему "нужно прийти в себя". Показаний на задержавших его полицейских журналист не давал, но подчеркнул, что будет помогать следствию.

Также Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции после задержания Ивана Голунова.

Ранее к президенту с соответствующим ходатайством обратился глава МВД Владимир Колокольцев. Указ президента коснулся начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.