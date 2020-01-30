СК просит суд арестовать экс-полицейских по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

СК просит Басманный суд столицы арестовать бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО столицы, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"В Басманный суд поступили ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Игоря Ляховеца", – сказали в пресс-службе суда.

Как уточняется, они обвиняются по статьям "Превышение должностных полномочий", "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности", "Незаконный оборот наркотиков".

29 января обвиняемые давали показания в Следственном комитете России.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом Голунова. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.

В связи со случившимся своих должностей лишились два генерал-майора полиции: начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по ЗАО МВД РФ по Москве Андрей Пучков.