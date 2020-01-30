СК просит суд арестовать экс-полицейских по делу Голунова

10:15
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
СК просит Басманный суд столицы арестовать бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО столицы, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"В Басманный суд поступили ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Игоря Ляховеца", – сказали в пресс-службе суда.
Как уточняется, они обвиняются по статьям "Превышение должностных полномочий", "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности", "Незаконный оборот наркотиков".
29 января обвиняемые давали показания в Следственном комитете России.
Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.
Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.
После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом Голунова. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.
В связи со случившимся своих должностей лишились два генерал-майора полиции: начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по ЗАО МВД РФ по Москве Андрей Пучков.
"Московский патруль": несколько полицейских задержаны по делу Голунова
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: