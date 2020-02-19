Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский дал показания против своего начальника

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Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова, дал показания против своего экс-начальника Игоря Ляховца. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина.

"Денис Коновалов в ходе очной ставки на прошлой неделе дал показания на моего подзащитного Игоря Ляховца о том, что именно Ляховец дал указания подбросить наркотики Голунову", – сказал адвокат.

В свою очередь, Ляховец ранее утверждал, что уголовное преследование Голунова было прекращено из-за давления со стороны общественности. Следователи проверяют экс-начальника на причастность к другим преступлениям.

В конце января Басманный суд отправил под стражу пятерых экс-полицейских по делу Голунова. В СИЗО на два месяца – до 29 марта – отправились Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело, и Голунова поместили под домашний арест.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.