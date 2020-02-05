Прокуратура извинилась перед Голуновым за незаконное уголовное преследование

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Прокуратура Западного округа Москвы извинилась перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование, сообщает РИА Новости. Ему направили официальные извинения.

В конце января журналист пожаловался новому генпрокурору РФ Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание. Накануне его адвокат Сергей Бадамшин заявил, что Генпрокуратура переадресовала этот вопрос в нижестоящую инстанцию – столичную прокуратуру.

Голунова задержали в Москве в июне минувшего года. При досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у него дома. По решению суда Голунова поместили под домашний арест.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал пятерых человек по делу о незаконном задержании журналиста. Таким образом, в СИЗО на два месяца отправились все фигуранты уголовного дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Последнего следствие считает организатором преступления.