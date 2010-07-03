Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие следователя СК

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Басманный суд столицы оставил без удовлетворения жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступлении в его отношении сотрудниками полиции, сообщает ТАСС.

"Жалобу оставить без удовлетворения", – огласила судья.

Защита Голунова в жалобе просила признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам ГУ по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста.

Ранее Мосгорсуд отказался восстановить на службе уволенного из МВД из-за дела Голунова экс-полковника Андрея Щирова. Он возглавлял отдел по контролю за оборотом наркотиков в Западном округе Москвы. Также суд отклонил аналогичный иск другого полицейского Романа Феофанова.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом Голунова. "Там не несправедливость, там произвол", – сказал российский лидер. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.

