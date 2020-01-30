Суд арестовал всех пятерых экс-полицейских по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"

Басманный суд Москвы арестовал до 29 марта пятого экс-полицейского Акбара Сергалиева по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Избрать в отношении Сергалиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 марта", – постановила судья.

Ранее суд арестовал бывшего сотрудника полиции Максима Уметбаева, который частично признал свою вину. Таким образом, в СИЗО на два месяца отправились все фигуранты уголовного дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Последнего следствие считает организатором преступления.

Голунова задержали в Москве в июне минувшего года. При досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у него дома. По решению суда Голунова поместили под домашний арест.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.

