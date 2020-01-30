Частично признавшего вину фигуранта по делу Голунова отправили под арест

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Экс-полицейский Максим Уметбаев признался, что превысил полномочия и ударил журналиста Ивана Голунова во время задержания. Об этом сообщает ТАСС.
"Я открыто разговариваю со следствием, частично признаю вину. Я применил необоснованную физическую силу при задержании потерпевшего", – сказал обвиняемый.
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Уметбаева на два месяца.
"Выслушав мнения сторон, суд решил, что ходатайство об избрании меры пресечения Уметбаеву в виде содержания под стражей составлено с учетом требований действующего законодательства и постановил назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 29 марта", – огласила судья Евгения Николаева.
Ранее Басманный суд столицы арестовал на два месяца бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игоря Ляховца. Следствие считает, что именно он руководил незаконным задержанием журналиста. Также были арестованы экс-полицейские Денис Коновалов и Роман Феофанов.
Накануне пятеро бывших сотрудников правоохранительных органов (Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец) были доставлены в СК России.
Голунова задержали в Москве в июне минувшего года. При досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у него дома. По решению суда Голунова поместили под домашний арест.
Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.
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