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Общество

30 января, 19:11 (обновлено 30.01.2020 19:38)

Частично признавшего вину фигуранта по делу Голунова отправили под арест

суды общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Экс-полицейский Максим Уметбаев признался, что превысил полномочия и ударил журналиста Ивана Голунова во время задержания. Об этом сообщает ТАСС.

"Я открыто разговариваю со следствием, частично признаю вину. Я применил необоснованную физическую силу при задержании потерпевшего", – сказал обвиняемый.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Уметбаева на два месяца.

"Выслушав мнения сторон, суд решил, что ходатайство об избрании меры пресечения Уметбаеву в виде содержания под стражей составлено с учетом требований действующего законодательства и постановил назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 29 марта", – огласила судья Евгения Николаева.

Ранее Басманный суд столицы арестовал на два месяца бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игоря Ляховца. Следствие считает, что именно он руководил незаконным задержанием журналиста. Также были арестованы экс-полицейские Денис Коновалов и Роман Феофанов.

Накануне пятеро бывших сотрудников правоохранительных органов (Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец) были доставлены в СК России.

Голунова задержали в Москве в июне минувшего года. При досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у него дома. По решению суда Голунова поместили под домашний арест.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.

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