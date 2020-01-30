Суд арестовал экс-полицейского Ляховца по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный суд арестовал на два месяца бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игоря Ляховца, который, по версии следствия, руководил незаконным задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и заключить Ляховца под стражу сроком до 29 марта", – заявила судья Евгения Николаева.

Задержанный ранее заявлял о давлении со стороны Управления собственной безопасности (УСБ). Ляховец говорил, что ему обещали "особые условия".

До этого по делу были также арестованы экс-полицейские Денис Коновалов и Роман Феофанов. Оба обвиняемых заключены под стражу до 29 марта.

Днем ранее пятеро бывших сотрудников правоохранительных органов – Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец – были доставлены в СК РФ. Позже следственные органы обратились в суд с ходатайством об их аресте.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Как заявили в правоохранительных органах, при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у него дома. По решению суда Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

По словам журналиста, он рассчитывает, что дело в отношении сотрудников полиции дойдет до суда. Голунов заявил, что на данный момент не готов давать какие-либо прогнозы в отношении дальнейшего хода следствия.

