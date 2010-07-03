Четыре сотрудника УВД уволены в связи с делом Голунова

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На фоне уголовного дела в отношении специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова уволены четыре сотрудника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве.

"Завершена служебная проверка. Принято решение об увольнении из органов внутренних дел", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы полиции.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом Голунова. "Там не несправедливость, там произвол", – сказал российский лидер. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.

