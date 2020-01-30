Задержанный по делу Голунова полицейский заявил о давлении со стороны УСБ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец, руководивший незаконным задержанием журналиста Ивана Голунова, заявил о давлении со стороны Управления собственной безопасности (УСБ), сообщает Агентство "Москва".

"Сотрудники УСБ говорили, что для меня будут созданы "особые условия". Все это очевидно приведет к давлению на меня и моих бывших сослуживцев", – заявил он.

Ранее на допрос в Следственный комитет вызвали пятерых бывших наркополицейских из УВД по ЗАО – Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Ляховца.

По версии СК, именно Ляховец руководил задержанием Голунова.

Следственные органы обратились в суд с ходатайством об аресте задержанных. Коновалову и Феофанову уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Инцидент с задержанием журналиста произошел в июне 2019 года. Как полагает следствие, сотрудники полиции подбросили наркотики ему в рюкзак и в его жилище. Таким образом они хотели привлечь Голунова к уголовной ответственности.

Подброшенные наркотики ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились.

Ранее был уволен начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков. Адвокат одного из арестованных полицейских рассказал, что в мае суд по представлению Пучкова вынес постановление об осмотре квартиры журналиста.