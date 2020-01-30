Суд арестовал экс-полицейского Феофанова по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный районный суд столицы арестовал до 29 марта 2020 года бывшего сотрудника полиции Романа Феофанова по обвинению в том, что он вместе с коллегами инициировал незаконное уголовное преследование журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Романа Феофанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 марта 2020 года", – заявила судья Наталья Дударь.

Следователь ходатайствовал об аресте Феофанова до указанной даты, сославшись на то, что подсудимый может скрыться от следствия. Юрист утверждает, что Феофанов был младшим по званию сотрудником и самым неопытным в предполагаемой преступной группе.

Адвокат экс-полицейского, в свою очередь, отметил, что в материалах дела нет соответствующих сведений о причастности его подзащитного к преступлению. По его словам, в них только содержатся косвенные показания свидетелей.

В суде Феофанов вину не признал. Согласно собранным на него характеристикам, экс-полицейский выполнял свои должностные обязанности добросовестно и каждый раз совершенствовал свои навыки в работе.

Ранее пятеро бывших сотрудников были доставлены в СК РФ. Речь идет о Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве и Игоре Ляховце. Позже следственные органы обратились в суд с ходатайством об их аресте.

Следствие считает, что в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения журналиста Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом Голунова. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.

