Суд в Москве арестовал экс-полицейского Коновалова по делу Голунова

Фото: Агентство городских новостей Москва/Кирилл Зыков

Басманный суд Москвы арестовал до 29 марта бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о превышении полномочий при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении Коновалова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 марта", – объявил судья Артур Карпов.

Ранее пятеро бывших сотрудников правоохранительных органов – Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец – были доставлены в СК РФ. Позже следственные органы обратились в суд с ходатайством об их аресте.

В четверг, 30 января, Басманный суд Москвы постановил арестовать бывшего сотрудника полиции Романа Феофанова по обвинению в незаконном уголовном преследовании журналиста Ивана Голунова. Осужденный будет находиться в СИЗО до 29 марта текущего года. Сам Феофанов вину не признал.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Как заявили в правоохранительных органах, при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у него дома. По решению суда Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

По словам журналиста, он рассчитывает, что дело в отношении сотрудников полиции дойдет до суда. Голунов заявил, что на данный момент не готов давать какие-либо прогнозы в отношении дальнейшего хода следствия.

