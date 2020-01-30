Экс-полицейский Феофанов не признал вину по делу Голунова

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Бывший полицейский Роман Феофанов, обвиняемый в незаконном уголовном преследовании журналиста Ивана Голунова, не признал вину в суде, передает Агентство "Москва".

"Феофанов ранее вину не признал", – заявил следователь, оглашая материалы ходатайства об аресте обвиняемого.

По делу проходят пять человек: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Игорь Ляховец. Они обвиняются по статьям "Превышение должностных полномочий", "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности", "Незаконный оборот наркотиков".

Сам Голунов надеется на справедливое наказание для экс-сотрудников полиции УВД по ЗАО, которые принимали непосредственное участие в его задержании летом 2019 года. Об этом он рассказал Москве 24.

Он отметил, что хотел бы, чтобы суд дал оценку действиям сотрудников полиции. Кроме того, журналист надеется, что и непосредственный заказчик дела Голунова тоже будет вычислен.

29 января обвиняемые давали показания в Следственном комитете России.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня следствие прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом Голунова. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.