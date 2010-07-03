Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО временно отстранен после дела Голунова

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Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров временно отстранен от должности на фоне "дела Голунова", сообщает "Интерфакс".

По словам начальника пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрия Титова, сейчас проводится проверка.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее говорил о том, что служба собственной безопасности ведомства проводит проверку, чтобы оценить правомерность действий сотрудников полиции, задержавших журналиста.

В связи со случившимся своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции: начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по ЗАО МВД РФ по Москве Андрей Пучков.