Делом Голунова займется Следственный комитет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Уголовное дело, в котором фигурировал специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано из МВД в Следственный комитет.

"Да, подтверждаем, такое решение есть. Изначально были возбуждены два уголовных дела – в отношении Голунова (7 июня) и 9 июня – второе уголовное дело в отношении Голунова и неустановленных лиц ", – цитирует "Интерфакс" представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

По его словам, два дела были объединены в одно производство. В дальнейшем уголовное преследование Голунова было прекращено, но осталось уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, которое продолжается.

О том, что дело о покушении на сбыт наркотиков будет рассматривать СК, накануне сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом Голунова. "Там не несправедливость, там произвол", – сказал российский лидер. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.

