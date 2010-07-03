Дело Голунова передали в Следственный комитет

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Дело о покушении на сбыт наркотиков, фигурантом которого был специальный корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов, передали в Следственный комитет (СК) России.

"21 июня дело было передано в прокуратуру Москвы для определения подследственности. Прокуратура Москвы дело передала в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СКР подписано", – цитирует Агентство "Москва" адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

6 июня корреспондента издания "Медуза" задержали на Цветном бульваре. Полиция сообщила, при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

11 июня уголовное преследование прекратили, а обвинения сняли. Причиной стала недоказанность участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Сам Голунов после того, как его отпустили, сказал, что ему нужно прийти в себя. Показаний на задержавших его полицейских журналист пока не давал. Но он подчеркнул, что будет помогать следствию. Помимо этого, Голунов отметил, что продолжит свою деятельность.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом Голунова. "Там не несправедливость, там произвол", – сказал российский лидер. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения, чтобы создать структуру по борьбе со злоупотреблениями при расследовании дел о наркотиках. Были выявлены нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов при задержании Голунова.

