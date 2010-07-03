МВД создаст отдел по борьбе со злоупотреблениями по делам о наркотиках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения, чтобы создать структуру по борьбе со злоупотреблениями при расследовании дел о наркотиках, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"По итогам ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил руководителям Главного управления собственной безопасности и организационно-штатному управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений", – приводит ее слова ТАСС.

Во время прямой линии президент подчеркнул, что большой процент заключенных осужден по статье 228, но это не означает, что закон нужно смягчать. Путин отметил, что важно уделять внимание работе правоохранительных органов, чтобы не происходило случаев дискриминации по данной статье.

Также президент отметил, что нужно рассмотреть вопрос о создании отдельного направления МВД по контролю за работой полиции в борьбе с наркотиками.

Как стало известно ранее, были выявлены нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов при задержании специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для передачи в СК.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. Полицейские нашли наркотики в рюкзаке, а позже и дома у журналиста. Было возбуждено уголовное дело. Корреспондента поместили под домашний арест.

Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления.

В СК оценят действия полицейских при задержании журналиста. На время проверки их отстранили от службы. После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции.