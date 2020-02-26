Суд отпустил обвиняемого по делу Голунова экс-полицейского под домашний арест

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный районный суд столицы изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест экс-сотруднику полиции Денису Коновалову, который обвиняется по делу Ивана Голунова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее Коновалов рассказал следствию, что подбросить наркотики Голунову ему приказал начальник – экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Позже следственные органы обратились в суд с ходатайством о смягчении Коновалову меры пресечения.

В связи с признательными показаниями обвиняемого и сотрудничеством со следствием представитель СК просил суд изменить ему меру пресечения. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин, в свою очередь, не возражал против смягчения наказания.

В конце января Басманный суд отправил под стражу пятерых экс-полицейских по делу Голунова. В СИЗО на два месяца, до 29 марта, отправились Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело, и Голунова поместили под домашний арест.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.

