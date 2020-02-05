Иван Голунов ждет личных извинений от прокуратуры ЗАО

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Журналист Иван Голунов ждет, что прокуратура ЗАО свяжется с ним лично, чтобы принести извинения. Об этом он рассказал Москве 24.

"Извинения должны приноситься в какой-то личной форме", – заявил Голунов.

Журналист даже объявил, что конкретно готов принять в качестве извинений. "Я выступил с инициативой. Всю жизнь мечтал побывать в Центральном музее МВД, но туда невозможно попасть человеку с улицы. И я написал в своих социальных сетях, что прокуратура может подать заявку и позвать меня в музей – в качестве извинений", – добавил журналист.





Иван Голунов журналист Есть обязанность по закону – принести извинения в течение месяца. Дальше вопрос: насколько вообще важны извинения. То есть если вы наступаете кому-то в метро на ногу, вы же извиняетесь. Хотя в принципе можно подумать: человек понимает, что вы не нарочно наступили. Зачем вообще тогда извинения.

Однако пока Голунов знает об извинениях только из СМИ. Лично с ним никто не связывался. "Ну, почтовый ящик я сейчас не пойду проверять, я имею в виду аналоговый, а так ничего больше нет", – отметил собеседник сайта.

Корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело, и Голунова поместили под домашний арест.

Однако дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. И 11 июня преследование журналиста прекратили, а все обвинения сняли из-за отсутствия доказательств.

А в конце января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал пятерых полицейских по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.