Завершено расследование по делу Голунова в отношении экс-полицейских – адвокат

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СК завершил расследование уголовного дела бывших полицейских, обвиняющихся в фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

"Моему подзащитному Игорю Ляховцу предъявили только что обвинение в окончательной редакции, вину он не признал. Насколько я понял, и остальным фигурантам также предъявили обвинение, расследование завершено", – заявил адвокат Алексей Коврижкин.

Ранее Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырех экс-полицейских, проходивших по делу о задержании журналиста Ивана Голунова. Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев и Роман Феофанов будут находиться под стражей до 1 августа.

В конце января стало известно об аресте всех пятерых полицейских, принимавших участие в задержании журналиста Ивана Голунова. Экс-правоохранителей подозревают в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

Журналиста задержали в июне 2019 года. При себе у него якобы нашли наркотики. По решению суда Голунова поместили под домашний арест.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже, в ходе расследования, было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения были сняты.

