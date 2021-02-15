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Общество

01:16

Cоветник главы Роскосмоса рассказал о знакомстве с предполагаемым вербовщиком

суды общество

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Иван Сафронов рассказал о знакомстве со своим предполагаемым вербовщиком.

Бывший журналист газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" подтвердил, что в фокусе внимания следствия находится гражданин Чехии Мартин Лариш.

Отвечая на вопросы "Коммерсанта", Сафронов пояснил, что параллельно с основной работой помогал Ларишу продвигать бизнес.

Бизнес-идея заключалась в создании информационного агентства, для которого экс-журналист писал "не более одного-двух материалов в месяц".

"Мартин направлял мне список тех тем, которые он хотел освещать в своем агентстве. Если я мог что-то написать, то писал, если нет – то нет", – сказал Сафронов.

Он добавил, что следователи факт знакомства с Ларишем считают вербовкой, а его письма – разведывательными заданиями.

Сафронова арестовали по обвинению в госизмене в июле прошлого года. По данным следствия, он передавал за рубеж информацию, касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ.

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