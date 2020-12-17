Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в госизмене Сафронову

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мосгорсуд признал законным решение продлить арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, апелляционная жалоба защиты осталась без удовлетворения.

Во время ежегодной пресс-конференции президент РФ назвал преждевременными разговоры о помиловании Сафронова. Он отметил, что эти вопросы будут решаться после суда. Путин подчеркнул, что обвинения Сафронова не связаны с его журналистской деятельностью.

Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.