Сафронов отказался от предложенной сделки со следствием – адвокат

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Советник главы госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов отказался от сделки со следствием в самом начале его уголовного преследования, сообщил ТАСС его адвокат Иван Павлов.

"В самом начале уголовного преследования Сафронову в устной форме было сделано предложение о сделке со следствием. Обвиняемый его отверг и последовательно отказывался признавать вину", – рассказал защитник.

Он отметил, что после этого экс-журналисту не делали подобных предложений в присутствии адвокатов. Павлов также напомнил, что без присутствия защитника заключать сделку со следствием незаконно.

"Появившуюся информацию в СМИ на этот счет я считаю вбросом", – добавил адвокат.

Ранее сторона защиты советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова не подтвердила информацию о получении им денег за передачу секретных сведений иностранной спецслужбе.

Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Ранее Лефортовский суд столицы продлил ему арест до 7 марта 2021 года.