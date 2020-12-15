Сафронов отказался от предложенной сделки со следствием – адвокат

Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Советник главы госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов отказался от сделки со следствием в самом начале его уголовного преследования, сообщил ТАСС его адвокат Иван Павлов.
"В самом начале уголовного преследования Сафронову в устной форме было сделано предложение о сделке со следствием. Обвиняемый его отверг и последовательно отказывался признавать вину", – рассказал защитник.
Он отметил, что после этого экс-журналисту не делали подобных предложений в присутствии адвокатов. Павлов также напомнил, что без присутствия защитника заключать сделку со следствием незаконно.
"Появившуюся информацию в СМИ на этот счет я считаю вбросом", – добавил адвокат.
Ранее сторона защиты советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова не подтвердила информацию о получении им денег за передачу секретных сведений иностранной спецслужбе.
Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.
Ранее Лефортовский суд столицы продлил ему арест до 7 марта 2021 года.
Иван Сафронов читает по 700 страниц в день в СИЗО
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