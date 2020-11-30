Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Сафронову

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Лефортовского районного суда Москвы

Советнику гендиректора "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, продлен срок содержания под стражей до 7 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда.

По данным следствия, Сафронов в 2017 году передал секретные данные чешским спецслужбам, а те переправили их в США. При этом в "Роскосмосе" отмечали, что задержание Сафронова не связано с работой в корпорации.

7 июля суд арестовал Сафронова на два месяца, заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Адвокаты отмечали, что в материалах дела речь идет о секретных данных о поставках оружия на Ближний Восток и в Африку.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитный отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить сжатый срок лишения свободы, отмечал адвокат.