Уполномоченный по правам человека в РФ проверила условия содержания Сафронова и Фургала

20 июля, 22:24
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверила условия содержания бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в СИЗО "Лефортово", сообщает ТАСС.
Она отметила, что проверила оказание им медицинской помощи. Кроме того, она выяснила порядок и условия содержания их под стражей.
"Заключенные отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объеме", – сообщила Москалькова.
Фургал был задержан по обвинению в покушении на убийство. Кроме того, по версии следствия, он участвовал в организации убийств ряда предпринимателей в Хабаровской и Амурской областях в 2004-2005 годы. Президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку и назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
Сафронов арестован по обвинению в госизмене. Сообщалось, что он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве и безопасности РФ. Секретные данные получали представители чешской спецслужбы, считают обвинители.
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