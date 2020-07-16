Мосгорсуд признал арест Сафронова законным

15:19
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса", бывшего корреспондента газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает ТАСС.
"Жалобу защиты на избрание Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения", – заявила судья.
Адвокат Даниил Никифоров был удален с апелляционного судебного заседания, поскольку не стал давать подписку о неразглашении гостайны.
Бывшего журналиста задержали по подозрению в госизмене. Сообщалось, что он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве и безопасности РФ. Секретные данные получали представители чешской спецслужбы, считают обвинители.
Сам Сафронов вины не признает и связывает обвинение со своей журналистской работой. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин опровергает это.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что материалы СМИ в поддержку советника главы "Роскосмоса" по большей части основаны на эмоциях. Представитель Кремля полагает, что они не базируются на информации, которой обладают российские спецслужбы.
Суд приобщил к делу характеристики Сафронова из "Роскосмоса" и сотрудничавших с ним СМИ
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