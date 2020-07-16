Мосгорсуд признал арест Сафронова законным

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса", бывшего корреспондента газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает ТАСС.

"Жалобу защиты на избрание Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения", – заявила судья.

Адвокат Даниил Никифоров был удален с апелляционного судебного заседания, поскольку не стал давать подписку о неразглашении гостайны.

Бывшего журналиста задержали по подозрению в госизмене. Сообщалось, что он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве и безопасности РФ. Секретные данные получали представители чешской спецслужбы, считают обвинители.

Сам Сафронов вины не признает и связывает обвинение со своей журналистской работой. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин опровергает это.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что материалы СМИ в поддержку советника главы "Роскосмоса" по большей части основаны на эмоциях. Представитель Кремля полагает, что они не базируются на информации, которой обладают российские спецслужбы.