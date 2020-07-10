Дело Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью – Нарышкин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Задержание и предъявление обвинения советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта, сообщил ТАСС глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Первое – я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе – задержание и предъявление обвинения ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта", – подчеркнул Нарышкин.

Сафронова задержали по подозрению в государственной измене 7 июля. По данным ФСБ, бывший журналист работал на одну из американских спецслужб.

Адвокат Иван Павлов сообщал, что в материалах дела упоминаются США как страна, которая получала сведения через спецслужбы Чехии. Однако первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать эту информацию.

ФСБ России подала запрос в Лефортовский суд столицы о содержании подозреваемого в СИЗО. Сам Сафронов вину не признал, о чем стало известно в ходе заседания.

Позже суд арестовал Сафронова на один месяц и 30 суток по делу о госизмене.