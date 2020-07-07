Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов арестован по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 30 суток", – объявил судья Сергей Рябцев.

Одновременно с этим суд отклонил просьбу следователя Александра Чабана отвести от защиты адвоката подозреваемого Дмитрия Катчева. Запрос был связан с тем, что юрист уже вызывался в суд в качестве свидетеля.

Советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова задержали по подозрению в государственной измене утром во вторник, 7 июля. По данным ФСБ, бывший журналист работал на одну из американских спецслужб.

ФСБ России подала запрос в Лефортовский суд столицы о содержании подозреваемого в СИЗО. Сам Сафронов вину не признал, о чем стало известно в ходе заседания.

