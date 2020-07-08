В Чехии отказались комментировать дело Сафронова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы "Роскосмоса" по информационной политике Иван Сафронов передавал секретную информацию спецслужбам республики. Об этом сообщает Denik N.

"Без комментариев", – приводит сетевое издание слова министра иностранных дел Чехии.

Как ранее сообщил ТАСС адвокат Сафронова Иван Павлов, в материалах дела упоминаются США как страна, которая получала сведения через спецслужбы Чехии.

Сафронова задержали по подозрению в государственной измене утром во вторник, 7 июля. По данным ФСБ, бывший журналист работал на одну из американских спецслужб.

ФСБ России подала запрос в Лефортовский суд столицы о содержании подозреваемого в СИЗО. Сам Сафронов вину не признал, о чем стало известно в ходе заседания.

Позже суд арестовал Сафронова на один месяц и 30 суток по делу о госизмене.