Адвоката Сафронова отстранили от участия в судебном заседании

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Адвокат Даниил Никифоров был удален с апелляционного судебного заседания по делу советника главы государственной корпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова. Причиной стало то, что правозащитник не стал давать подписку о неразглашении гостайны, передает Агентство "Москва".

"Даниила Никифорова удалили из судебного заседания, он отказался давать подписку", – сообщил адвокат Иван Павлов.

Отмечается, что столичный суд удовлетворил ходатайство следователя об исследовании новых сведений по делу Сафронова. По словам Павлова, он удивился, что следователь намерен представить в апелляционной инстанции новые материалы. В итоге правозащитник допускает, что следователю Александру Чабану стоило бы поменять подследственность с Лефортовского суда на Мосгорсуд.

В четверг, 16 июля, Мосгорсуд проверяет обжалование защитой Сафронова его ареста. В настоящий момент он пребывает в СИЗО, куда его отправили на два месяца. Адвокат сообщил, что встречи с его подзащитным проходят через стекло по телефону, однако доступ к нему усложнен из-за мер по профилактике коронавируса.

Советника главы "Роскосмоса" задержали по подозрению в госизмене. Сообщается, что он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве и безопасности РФ. Секретные данные получали представители чешской спецслужбы, считают обвинители.

