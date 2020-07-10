Мосгорсуд проверит законность ареста Сафронова 16 июля

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мосгорсуд в четверг, 16 июля, рассмотрит апелляционную жалобу на арест подозреваемого в государственной измене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Олег Елисеев.

"Мосгорсуд назначил на 10:50 16 июля рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о заключении Сафронова под стражу", – поделился защитник.

До этого Лефортовский суд Москвы заключил Сафронова под стражу на два месяца.

Известно, что Сафронов был задержан по подозрению в госизмене 7 июля. Согласно информации ФСБ, бывший журналист сотрудничал с одной из американских спецслужб.

При этом адвокат Иван Павлов говорил, что в материалах данного дела фигурируют США как страна, которая получала сведения через спецслужбы Чехии. При этом первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать эту информацию.

Ко всему прочему, сам Сафронов вину не признал. Он подозревается в работе на НАТО.