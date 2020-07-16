Адвокат Ивана Сафронова рассказал о его содержании в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал Агентству "Москва" о содержании своего подзащитного в СИЗО.

"Телевизионная антенна в камере не работает, а новую, которую ему передали в первый же день, он так и не получил, хотя остальные передачи дошли", – рассказал Павлов.

Адвокат рассказал, что встречи в СИЗО "Лефортово" проходят через стекло – по телефону. Также он добавил, что из-за коронавируса доступ туда усложнился. При этом жалоб у Сафронова на СИЗО нет, отметил правозащитник.

Павлов отметил, до сих пор следствие не предоставило никаких фактов, которые бы указывали на вину Сафронова.

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. Его подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам. Сам Сафронов вины не признает и связывает обвинение со своей бывшей журналистской деятельностью.