Адвокат Ивана Сафронова рассказал о его содержании в СИЗО

13:18
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал Агентству "Москва" о содержании своего подзащитного в СИЗО.
"Телевизионная антенна в камере не работает, а новую, которую ему передали в первый же день, он так и не получил, хотя остальные передачи дошли", – рассказал Павлов.
Адвокат рассказал, что встречи в СИЗО "Лефортово" проходят через стекло – по телефону. Также он добавил, что из-за коронавируса доступ туда усложнился. При этом жалоб у Сафронова на СИЗО нет, отметил правозащитник.
Павлов отметил, до сих пор следствие не предоставило никаких фактов, которые бы указывали на вину Сафронова.
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. Его подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам. Сам Сафронов вины не признает и связывает обвинение со своей бывшей журналистской деятельностью.
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