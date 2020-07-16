Песков прокомментировал меру пресечения Сафронову

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Кремле знают Ивана Сафронова как талантливого журналиста, однако меру пресечения назначает суд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В данном случае совершенно неважно, что считают в Кремле. В Кремле не правомочны избирать меру пресечения, и не Кремль принимает решение, содержать человека под стражей или выпускать. Это решение может принять только суд", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ также рассказал, что Сафронов не один год работал в пуле.

"Действительно, мы знаем его как очень талантливого, хорошего журналиста", – добавил Песков.

Сафронов был задержан 7 июля. Согласно информации ФСБ, бывший журналист сотрудничал с одной из американских спецслужб.

При этом адвокат Иван Павлов говорил, что в материалах данного дела фигурируют США как страна, которая получала сведения через спецслужбы Чехии. При этом первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать эту информацию. Сам Сафронов вину не признал.