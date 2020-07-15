Иван Сафронов ничего не знал о готовящемся задержании – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов заявил в беседе с Москвой 24, что экс-журналист ничего не знал о расследовании ФСБ и готовящемся задержании.

"Задержание для него было как снег на голову. Иван абсолютно ничего не знал", – рассказал Иван Павлов.

Он также отметил, что журналист "неплохо держится в СИЗО". Однако обсуждать его эмоциональное состояние и состояние здоровья времени нет, так как встречаться со своим клиентом адвокатам сложно. "Попасть к подзащитному в СИЗО "Лефортово" адвокат может один раз в две-три недели в лучшем случае. Поэтому в СИЗО мы не встречались пока ни разу. До этого мы встречались в суде, а потом адвокаты встречались с ним еще у следователя. И завтра (16 июля. – Прим. ред.) мы с ним встретимся опять в суде", – отметил Павлов и добавил, что перед судом о мере пресечения на беседу с Сафроновым защитникам удалось выкроить буквально десять минут.

"Я думаю, что Иван, конечно, молодец. В том плане, что он стойкий оловянный солдатик сейчас. Но мы все прекрасно понимаем, как ему тяжело", – заключил адвокат.

7 июля произошло задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова сотрудниками ФСБ РФ. По данным спецслужб, он, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

13 июля Сафронову предъявили официальное обвинение. Вину экс-журналист не признал.