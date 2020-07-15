Иван Сафронов ничего не знал о готовящемся задержании – адвокат

17:54
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов заявил в беседе с Москвой 24, что экс-журналист ничего не знал о расследовании ФСБ и готовящемся задержании.
"Задержание для него было как снег на голову. Иван абсолютно ничего не знал", – рассказал Иван Павлов.
Он также отметил, что журналист "неплохо держится в СИЗО". Однако обсуждать его эмоциональное состояние и состояние здоровья времени нет, так как встречаться со своим клиентом адвокатам сложно. "Попасть к подзащитному в СИЗО "Лефортово" адвокат может один раз в две-три недели в лучшем случае. Поэтому в СИЗО мы не встречались пока ни разу. До этого мы встречались в суде, а потом адвокаты встречались с ним еще у следователя. И завтра (16 июля. – Прим. ред.) мы с ним встретимся опять в суде", – отметил Павлов и добавил, что перед судом о мере пресечения на беседу с Сафроновым защитникам удалось выкроить буквально десять минут.
"Я думаю, что Иван, конечно, молодец. В том плане, что он стойкий оловянный солдатик сейчас. Но мы все прекрасно понимаем, как ему тяжело", – заключил адвокат.
7 июля произошло задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова сотрудниками ФСБ РФ. По данным спецслужб, он, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.
13 июля Сафронову предъявили официальное обвинение. Вину экс-журналист не признал.
Сафронов связывает обвинение в госизмене со своей журналистской деятельностью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: