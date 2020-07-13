Советнику главы "Роскосмоса" Сафронову предъявлено обвинение

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинение в госизмене советнику генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Ивану Сафронову. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

"Ивану Сафронову предъявлено обвинение, вину он не признал", – сообщил адвокат.

Сафронов был задержан 7 июля. Согласно информации ФСБ, бывший журналист сотрудничал с одной из американских спецслужб.

При этом адвокат Иван Павлов говорил, что в материалах данного дела фигурируют США как страна, которая получала сведения через спецслужбы Чехии. При этом первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать эту информацию. Сам Сафронов вину не признал.