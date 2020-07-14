Песков заявил об осведомленности Путина о ходе дела Сафронова

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Владимир Путин располагает сведениями о ходе дела главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Безусловно, он осведомлен об этом деле, конечно", – высказался Песков. При этом пресс-секретарь добавил, что ничего не может сказать о реакции Путина.

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. Его подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам. Сам Сафронов вины не признает и связывает обвинение со своей бывшей деятельностью журналистом.