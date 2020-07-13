Адвокат рассказал версию ФСБ о передаче секретных данных Сафроновым

13 июля, 19:04
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
ФСБ России считает, что советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов передавал информацию, содержащую гостайну, чешским спецслужбам при помощи ПО для шифрования. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов.
"Он, по версии ФСБ, якобы передал секретные сведения посредством интернета, используя программу для шифрования VeraCrypt", – цитирует его ТАСС.
VeraCrypt – программное обеспечение, обеспечивающее автоматическую шифровку или дешифровку данных во время их считывания или записи.
"По словам Ивана, обвинение касается его публикаций, а именно статьи в 2017 году", – отметил адвокат.
Павлов добавил, что специалисты ФСБ не нашли признаков секретной информации в публикациях Сафронова. Представитель защиты сказал, что следователи ФСБ не задавали вопросы советнику главы "Роскосмоса" в ходе предъявления ему обвинения в госизмене.
"Все свелось к предъявлению обвинения и попыткам моего подзащитного выяснить суть того, в чем он обвиняется. Этого Сафронову сделать не удалось", – уточнил он.
Павлов подчеркнул, что экс-журналист готов давать показания следствию. По утверждению адвоката, Сафронов чувствует себя нормально – настолько, насколько это возможно.
Сафронова задержали 7 июля. Согласно данным ФСБ, бывший журналист сотрудничал с одной из американских спецслужб.
Павлов говорил, что в материалах данного дела фигурируют США как страна, которая получала сведения через спецслужбы Чехии. Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать информацию. Сафронов вину не признал.
"Мы сегодня заявили ходатайство следствию, чтобы нам конкретизировали обвинение, надеемся через три дня получить ответ", – заключил адвокат.
Завершился допрос советника главы "Роскосмоса" Сафронова
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